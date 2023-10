Magic x Doctor Who, il crossover è qui: deck e bustine finalmente disponibili!

Dopo aver scoperto tutti i segreti del crossover tra Doctor Who e Magic: The Gathering con la nostra anteprima del nuovo mini-set dedicato al serial inglese, è finalmente arrivato il momento di mettere le mani sulle carte del Dottore! Oggi, infatti, Doctor Who arriva su Magic: The Gathering: il set crossover è disponibile!

Come vi abbiamo già spiegato in passato, il set comprende quattro mazzi Commander da 100 carte l'uno. I titoli e i temi dei deck commander di Magic x Doctor Who sono stati svelati già al San Diego Comic-Con, e sono i seguenti:

Tuffo nel Passato: il mazzo è dedicato ai primi otto Dottori ed è un tricolore blu-verde-bianco

il mazzo è dedicato ai primi otto Dottori ed è un tricolore blu-verde-bianco Palla Vacillante Fluttuante: il mazzo ruota attorno al nono, al decimo e all'undicesimo Dottore. I suoi colori sono rosso, blu e bianco

il mazzo ruota attorno al nono, al decimo e all'undicesimo Dottore. I suoi colori sono rosso, blu e bianco Potere del Paradosso: il deck è pensato per mettere in mostra i poteri del dodicesimo e del tredicesimo Dottore, ed è un tricolore rosso-blu-verde

il deck è pensato per mettere in mostra i poteri del dodicesimo e del tredicesimo Dottore, ed è un tricolore rosso-blu-verde Signori del Male: il mazzo - un tricolore rosso-blu-nero, non ha per protagonista alcun Dottore, ma i villain più iconici della saga di Doctor Who!

Le carte contenute nei quattro mazzi saranno legali nei formati Legacy, Vintage e Commander, ma sono state appositamente pensate per il formato Commander, ormai uno dei più popolari del cardgame di Wizards of the Coast. Se volete saperne di più sulle meccaniche di gioco, invece, potete dare un'occhiata alla nostra spiegazione di Paradosso e Viaggio nel Tempo e all'approfondimento su Compagno del Dottore e Scelta Malvagia. Oltre ai quattro mazzi Commander, comunque, Wizards of The Coast ha già lanciato un drop di Secret Lair a tema Doctor Who e, soprattutto, dei Collector's Booster sempre dedicati al Dottore più famoso del piccolo schermo inglese. Questi ultimi conterranno le versioni TARDIS Showcase delle principali carte già presenti nei Mazzi Commander: un'occasione ghiotta per i collezionisti!