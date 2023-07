Magic x Doctor Who: svelate al San Diego Comic-Con le prime carte, c'è anche il TARDIS!

Il set Magic dedicato a Doctor Who è stato presentato durante la MagicCon, per la gioia di tutti gli amanti della longeva serie TV targata BBC. I fan del Dottore, però, saranno felici di sapere che, durante il San Diego Comic-Con, Wizards of the Coast ha svelato tantissime carte del set di Doctor Who: eccole tutte quante!

Il nuovo set di Magic si chiamerà Magic The Gathering - Universi Altrove: Doctor Who. Si tratterà dunque di un'espansione del filone Universi Altrove, o "Universes Beyond", sulla falsariga di Racconti della Terra di Mezzo, il set uscito a giugno che ci ha portati nel mondo fantasy di Arda, seguendo gli eventi del Signore degli Anelli.



L'uscita del set è fissata al 13 ottobre, quando nei negozi specializzati e online arriveranno i quattro mazzi Commander che comporranno l'espansione. Quello a tema Doctor Who non sarà infatti un set di espansione vero e proprio, ma sarà composto da quattro mazzi da cento carte l'uno, acquistabili singolarmente o in un apposito bundle. I quattro deck sono i seguenti:

Palla Vacillante Fluttuante: il mazzo tricolore rosso-blu-bianco ruota attorno al decimo e all'undicesimo Dottore e ai loro compagni.

Signori del Male: il mazzo tricolore rosso-blu-nero ruota attorno ai villain più iconici di Doctor Who.

Tuffo nel Passato: il mazzo tricolore blu-verde-bianco riporta in auge i primi, storici otto Dottori della serie BBC.

Potere del Paradosso: si tratta di un mazzo tricolore rosso-blu-verde, che si basa sul dodicesimo e sul tredicesimo Dottore.

Parallelamente, sarà possibile anche acquistare dei, che però non espanderanno la collezione oltre la cardlist presente nei quattro mazzi Commander.

Nel corso del San Diego Comic-Con, infine, Wizards of The Coast ha svelato una galleria di carte del set, che arriverà nei negozi in concomitanza con il 60° anniversario della longeva serie TV BBC. Potete dare un'occhiata a tutte le nuove carte svelate durante la convention di San Diego in calce a questa notizia.