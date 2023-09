Magic x Doctor Who: scopriamo Paradosso e Viaggio nel Tempo, le due nuove meccaniche

Il crossover tra Magic: The Gathering e Doctor Who è ormai in dirittura d'arrivo: la sua release, infatti, è fissata al 13 ottobre. Con quattro mazzi Commander da 100 carte l'uno, l'espansione introduce anche delle nuove meccaniche mai viste prime: scopriamole insieme!

La prima meccanica del set Mondi Altrove di Doctor Who si chiama Paradox, che in italiano dovrebbe essere tradotta come "Paradosso". Quest'ultima sarà utilizzata principalmente dal mazzo Blu, Verde e Rosso, intitolato non a caso Paradox Power e incentrato sul Dodicesimo e sul Tredicesimo Dottore. Il mazzo comprenderà inoltre 50 carte completamente nuove su un totale di 100.



La meccanica Paradox è incentrata sulla possibilità da parte di alcuni Permanenti di guadagnare statistiche e abilità quando un giocatore gioca un incantesimo che non si trova nella sua mano. Finora, l'unica carta con keyword Paradox che abbiamo avuto modo di vedere è il Tredicesimo Dottore, che permette di fornire un segnalino +1/+1 a una qualsiasi altra creatura quando il giocatore mette in campo una magia che non proviene dalla sua mano.

Resta dunque da capire quanto sarà facile attivare gli effetti Paradosso, dal momento che attualmente il grosso degli incantesimi viene giocato proprio dalla mano del giocatore, nonché quanto potenti saranno gli effetti legati alla nuova parola chiave. Intanto, se volete, potete dare un'occhiata alle carte di Magic x Doctor Who svelate al San Diego Comic-Con, tra cui troviamo anche il Tredicesimo Dottore.

L'altra nuova keyword del set Mondi Altrove di Doctor Who si chiama invece Time Travel, che in italiano dovrebbe tradursi in "Viaggio nel Tempo". La keyword sarà esclusiva del mazzo Timey-Wimey, che in italiano verrà chiamato "Palla Vacillante Fluttuante" e che ruoterà attorno al decimo e all'undicesimo Dottore. Anche in questo caso, il mazzo conterrà 50 carte mai viste prima in Magic: The Gathering.



A differenza di Paradox, Time Travel non è una meccanica inedita per Magic. Tuttavia, essa è rimasta priva di supporto per molto tempo: il suo è dunque un ritorno di fiamma perfetto per le atmosfere del set dedicato a Doctor-Who. La meccanica si basa sui Time Counters, che possono essere aggiunti o rimossi da una carta ogni volta che si "viaggia nel tempo". Posizionare uno di questi counter sulle proprie carte ha effetti diversi a seconda del tipo di Permanente e del suo effetto: per il momento, dunque, è difficile farsi un'idea chiara di come la keyword verrà usata nel mazzo Timey-Wimey.

Infine, vi ricordiamo che dovrebbe anche esserci una terza meccanica di Doctor Who, quest'ultima esclusiva del mazzo "Signori del Male", dedicato ai villain della longeva serie BBC. Sfortunatamente, quest'ultima è per il momento ancora top secret e verrà rivelata solo in seguito.