Magic x Doctor Who, Villainous Choice e Doctor's Companion sono le nuove meccaniche

Dopo avervi spiegato le prime due meccaniche del set Magic dedicato a Doctor Who, Paradosso e Viaggio nel Tempo, vediamo ora le ultime due meccaniche in arrivo con la nuova espansione del GCC di Wizards of The Coast: vi presentiamo Doctor's Companion e Villainous Choice!

Doctor's Companion è una meccanica Partner pensata appositamente per riflettere una delle costanti della serie TV di Doctor Who, ovvero l'enorme numero di alleati e compagni di cui ogni Dottore si è circondato. La meccanica compare solo su alcune carte, chiamate Companion Characters, come Sarah Jane Smith, e vi permette di avere due Commander nel vostro deck: chiaramente, uno dei vostri Comandanti sarà il Dottore, mentre l'altro sarà il suo Companion.



Poiché l'idea alla base del set Mondi Altrove è quella di permettervi di creare il vostro episodio di Doctor Who, non ci saranno vincoli sulle combinazioni tra Dottori e Companion. Per esempio, Sarah Jane Smith non dovrà essere abbinata esclusivamente al "suo" Dottore (il quarto), ma potrà unirsi a qualsiasi altro Dottore abbiate nel vostro mazzo. Per questo, la meccanica è decisamente simile a Partner. Al contempo, però, ogni personaggio Companion è pensato per creare sinergie con il suo Dottore di riferimento.

L'altra nuova meccanica è Villainous Choice. Quest'ultima sarà esclusiva del mazzo Doctor Who Masters of Evil, dedicato ai peggiori nemici del Dottore. In generale, Villainous Choice è una keyword che obbliga l'avversario a scegliere tra due effetti negativi. L'effetto scelto, poi, si ripercuote sul giocatore che lo ha selezionato. Altre carte, invece, permettono di scegliere tra un effetto malefico su sé stessi e uno benefico sull'avversario (tenendo ovviamente presente che a scegliere sarà il vostro nemico, quindi l'effetto benefico colpirà direttamente voi, o comunque chi ha giocato la carta con Villainous Choice).



Prendiamo per esempio la carta Davros, Dalek Creator. Quest'ultima impone a tutti gli avversari che hanno perso almeno 3 Punti Vita di scegliere se scartare una carta o far pescare una carta al giocatore che ha messo in campo Davros. Abbiamo poi la carta di Missy, che impone a tutti gli avversari di scegliere se subire danni equivalenti al numero di Artefatti controllati o se far pescare una carta al giocatore che ha giocato Missy.