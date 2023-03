Magic x Dungeons and Dragons: L'Onore dei Ladri: svelate le carte dedicate al film!

Neanche il tempo di analizzare tutte le novità del set Magic L'Avanzata delle Macchine, in arrivo nel mese di aprile, che già Wizards of The Coast annuncia un nuovo prodotto in edizione limitata. Stiamo parlando del drop Secret Lair dedicato a Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, uscito al cinema il 29 marzo.

Il mini-drop è composta da un totale di sei carte del tutto nuove, che ritraggono i protagonisti di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri. Il set è disponibile sul Secret Lair di Wizards of The Coast e comprende le seguenti carte, di cui trovate anche una galleria in calce a questa news:

1x Xenk, Paladin Unbroken

1x Simon, Wild Magic Sorcerer

1x Forge, Neverwinter Charlatan

1x Holga, Relentless Rager

1x Doric, Nature’s Warden // Doric, Owlbear Avenger

1x Edgin, Larcenous Lutenist

Come vedete dai nomi, tutte le carte saranno in inglese, mentre non sembra essere prevista una localizzazione in italiano o in altre lingue. Il mini-drop sarà poi disponibile in due versioni: una con carte standard e l'altra con carte foil. Nel primo caso, il costo del set sarà pari a 44,99 Euro; per aggiudicarvi le carte foil, invece, dovrete spendere 54,99 Euro.

Il mini-drop è in edizione limitata, perciò si concluderà ad esaurimento scorte o tra 25 giorni (al momento in cui scriviamo questo contento; per sapere quanto tempo vi resta per prenotare il vostro drop potete utilizzare l'apposito timer sulla pagina del Secret Lair dedicato alla collezione). La data di uscita ufficiale del set in limited edition, invece, è fissata al 31 marzo, due giorni dopo l'arrivo di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri in tutte le sale cinematografiche.