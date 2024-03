Magic x Fallout: il lancio del set è vicino, ma i prezzi sono alle stelle

Se avete dato un'occhiata alla nostra anteprima del set di Magic dedicato a Fallout, sicuramente sarete in trepidante attesa dell'uscita dell'espansione, prevista per venerdì 8 marzo. Tuttavia, sembra proprio che alcuni prodotti di Magic: The Gathering - Fallout saranno irreperibili (o quasi), specie al prezzo di listino.

Come spiegano i colleghi di MTGRocks, infatti, i Collector's Booster di Magic: The Gathering - Fallout sono rapidamente cresciuti di prezzo nelle scorse settimane: da un valore di listino di 249 Dollari per un pack da 12 bustine, infatti, si è rapidamente passati presso i principali rivenditori statunitensi a ben 350 Dollari o più per il medesimo prodotto. Fortunatamente, il cuore dell'espansione sono i Mazzi Commander di Magic: Fallout, che invece restano disponibili in grandi quantità.

I Collector's Booster - come dice il nome - sono invece dei pacchetti pensati solamente per i collezionisti più accaniti, che non si fanno troppi problemi a spendere grandi cifre per mettere le mani su carte foil e con trattamenti e illustrazioni alternative. Vale comunque la pena notare che i rincari pre-lancio, nel recente passato, hanno riguardato anche le altre espansioni di Magic, come Delitti al Maniero Karlov e Caverne Perdute di Ixalan, delineando un trend piuttosto preoccupante, che sembra destinato a continuare anche con Modern Horizons 3.

Fortunatamente, nelle ultime ore la situazione dei prezzi sembra essere tornata verso la normalità, con una lieve discesa dei prezzi dei Collector's Booster, che attualmente si possono trovare negli USA al prezzo di 331 Dollari: meno dei 350 circa degli scorsi giorni, ma comunque 80 Dollari in più del MSRP fissato da Wizards of the Coast. La situazione potrebbe migliorare se Wizards decidesse di fornire più box di Collector's Booster alle fumetterie e ai negozi specializzati, ma una mossa simile non sembra essere nei piani dell'azienda, dal momento che alcuni rivenditori hanno spiegato che "abbiamo ricevuto il numero previsto di deck Commander, ma i box per collezionisti sono stati drasticamente ridotti in termini numerici".

Ma come vanno i prezzi italiani di Magic x Fallout? Bene, ma non benissimo: al momento nessuno dei principali rivenditori propone i box di Collector's Booster a prezzi attorno ai 250 Euro. Al contrario, presso i maggiori retailer il costo del prodotto (rigorosamente in inglese) oscilla tra i 299 e i 309 Euro. Un pacchetto singolo, invece, può essere acquistato al prezzo di 24,90 Euro o poco più.