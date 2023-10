Magic x Fallout, svelate le prime carte e tantissime informazioni ufficiali!

Periodo di grandi crossover per Magic: The Gathering. Dopo aver scoperto il set Magic dedicato a Doctor Who, infatti, arriva oggi una nuova collaborazione di peso per il cardgame targato Wizards of the Coast. Magic: The Gathering - Fallout è stato svelato nelle scorse ore: ecco le prime carte e le specifiche dell'espansione!



Come già avvenuto per il set Magic di Doctor Who, anche quello basato su Fallout sarà composto da quattro mazzi Commander diversi tra loro. Niente booster del set e per Draft a questo giro, dunque: quello dedicato all'IP Bethesda sarà un prodotto composto da deck Commander da 100 carte l'uno e da buste speciali per i collezionisti. Nonostante ciò, ci saranno comunque delle carte con trattamento speciale, basato sull'iconico display del Pip Boy di Fallout.



Magic: The Gathering - Fallout uscirà l'8 marzo 2024, perciò non ci sarà molto da aspettare prima di poter mettere le mani sulle carte realizzate in collaborazione tra Wizards of The Coast e Bethesda. Come forse ricorderete, il set Magic di Fallout è stato annunciato alla Gen Con, a inizio agosto: al momento del reveal, l'espansione era stata prevista per la metà del prossimo anno, perciò sembra che Wizards abbia deciso di anticiparla di qualche mese.



In ogni caso, i quattro mazzi Commander del set saranno ispirati ad una meccanica-chiave di Fallout ciascuno, che nel cardgame verranno rispettivamente tradotte in Survival, Technology, Military e Mutants. Ogni mazzo avrà un Commander rappresentativo della propria meccanica: tra di essi abbiamo Dogmeat, il Dr. Madison Li, Caesar e Mothman.



Ciascun mazzo, inoltre, presenterà alcune carte con illustrazione speciale Pip Boy, mentre è stato confermato - esattamente come già avvenuto per il set di Doctor Who - il lancio di una serie di Collector's Booster che conterranno le versioni foil delle medesime carte dei deck commander e una serie di Carte Vault Boy senza bordo, che adottano lo stile artistico degli artwork di Fallout.



Infine, è stato confermato l'arrivo di nuove Terre Base full art ispirate a Fallout, che potranno essere utilizzate in tutti i mazzi di qualsiasi formato. Si tratta delle prime Terre Base a carattere fantascientifico e post-nucleare mai lanciate da Wizards: siamo certi che tantissimi fan vorranno inserirle nei propri mazzi!