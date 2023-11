Magic x Il Signore degli Anelli, quali sono le carte più costose dell'uscita natalizia?

La release natalizia di Magic: Racconti della Terra di Mezzo, il set Magic dedicato al Signore degli Anelli, è arrivata nei negozi a inizio novembre. Dopo un paio di settimane dalla release, è giunto il momento di tirare le somme: quali sono le carte più rare del mini-set? E soprattutto: quanto costano?

Al quinto posto in classifica (secondo i dati di TCGPlayer) abbiamo la versione Surge Foil di Galadriel, Light of Valinor. La carta non è in realtà poi così rara: essa, infatti, fa parte di uno degli Scene Box di Racconti della Terra di Mezzo, mentre sul mercato secondario può essere trovata anche a 7,50 Dollari in versione foil standard. Discorso ben diverso per la variant surge foil, che si trova invece solo nei Collector's Booster in Edizione Speciale (che attualmente oscillano sui 40 Euro a pacchetto) e il cui costo è di circa 26 Dollari.

Quarto posto per la versione "metal" di Sauron, The Dark Lord. La carta, che spinge al limite il design delle carte di Magic: The Gathering con un trattamento Sol Ring misto ad un'illustrazione che ricorda una locandina di un concerto rock, può essere acquistata al "modico" prezzo di 32 Dollari sul mercato secondario. La carta fa parte della serie speciale Rock Poster, che comprende 20 sole illustrazioni.

Torniamo però agli Scene Box, perché il terzo posto va a Legolas's Quick Reflexes, una delle carte più potenti di Racconti della Terra di Mezzo, che deve dunque il suo prezzo elevato sia alla rarità che alla giocabilità competitiva. In versione normale, la carta costa 24 Dollari, ma si sale fino a 36 Dollari per la variante surge foil. Una spesa quasi obbligata per molti giocatori competitivi di Magic: The Gathering.

Sul gradino intermedio del podio abbiamo invece la Scroll Variant della carta Orcish Bowmasters. Non stiamo parlando di una carta con illustrazione alternativa, ma di una creatura con trattamento "pergamena" e illustrazione standard: non è dunque l'impatto artistico a giustificare un prezzo che si aggira attorno ai 40 Dollari, ma il fatto che la carta venga utilizzata in tantissimi deck in ogni formato. Commander, Modern, Legacy, Historic e Vintage hanno tutti delle liste dominanti con Orcish Bowmasters tra le loro presenze stabili.

Infine, ad un prezzo che sfiora i 100 Dollari abbiamo l'Unico Anello. Ebbene sì: anche a questo giro la carta (che non è in edizione limitata o numerata, fortunatamente) costa una mezza fortuna. Merito della nuova illustrazione Rock Poster, che fa il paio con quella di Sauron e che sembra davvero uscita da un concerto heavy metal. Come se ciò non bastasse, la carta trova gioco sia in Modern che in Commander!