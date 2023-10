Magic x Il Signore degli Anelli: ecco le nuove carte, sono strepitose (e rarissime!)

Il ritorno nella Terra di Mezzo di Magic era stato preannunciato una settimana fa, quando Wizards of The Coast ha svelato tutte le carte che comporranno i diorami della seconda parte del set Racconti della Terra di Mezzo del suo cardgame di punta. Ora, però, scopriamo anche le nuove (e rarissime) carte dei Collector's Booster in arrivo a novembre!

Con un post sul blog di Magic: The Gathering, Wizards of The Coast ha infatti svelato quali saranno le rarità e i trattamenti esclusivi delle carte in uscita nei Collector's Booster in Special Edition di Racconti della Terra di Mezzo, in arrivo insieme ai diorami scenici mostrati qualche giorno fa il 18 novembre. Come sempre, tutte le carte dei booster per collezionisti saranno in inglese.

Partiamo dunque con le carte senza bordo dei fratelli Greg e Tim Hildebrandt, due amati artisti del genere fantasy le cui illustrazioni sono considerate una delle principali vie d'accesso al mondo fantasy del Signore degli Anelli: i due fratelli, infatti, sono celebri per i loro calendari a tema LOTR. In totale, Greg e Tim Hildebrandt cureranno le ristampe senza bordo di 20 carte del passato, che riceveranno una revisione con un artwork legato alla grande fatica di J.R.R. Tolkien. Altre carte, invece, riceveranno una variant con trattamento Pergamena della Terra di Mezzo in stile "vetrina", o showcase in inglese: tra di esse abbiamo la versione non-serializzata dell'Unico Anello, la carta dedicata ad Aragorn e gli Orchi Maestri Arcieri, una delle carte più potenti del set del Signore degli Anelli. Inoltre, anche le nove differenti versioni della carta dei Nazgûl riceveranno questo speciale trattamento. La vera chicca, però, saranno le incredibili carte Poster senza bordo: si tratta di un totale di 20 carte Rare Mitiche già viste nell'espansione principale, che sono state completamente ridisegnate a mano dagli illustratori di Wizards of The Coast e che hanno ora delle illustrazioni del tutto simili a quelle dei poster di un concerto, di un film o di un album musicale: finora sono stati mostrati solamente Sauron e Aragorn, ma la qualità delle nuove carte sembra indubbia. Addirittura, sembra che la progettazione di queste carte, volta a garantirne sia la bellezza che la leggibilità, vada avanti da più di un anno!