Magic x Il Signore degli Anelli: il prezzo di una delle carte più rare potrebbe crollare!

Le nuove carte Magic a tema Il Signore degli Anelli arriveranno a novembre, e potrebbero essere tra le più potenti mai messe in vendita da Wizards of the Coast. Non solo: il mini-set in uscita tra un paio di mesi, infatti, potrebbe far crollare il prezzo di una delle carte più rare di Racconti della Terra di Mezzo!

Stiamo parlando della versione Extended Art Foil dell'Unico Anello (no, non l'Unico Anello serializzato di Magic, che al momento si trova al sicuro nelle mani di Post Malone): la carta, infatti, oscilla attorno ai 350 Dollari sul mercato secondario. Un prezzo altissimo, soprattutto per una carta tutto sommato poco utilizzata nel gioco competitivo e per giunta molto recente. Cosa giustifica un costo così elevato?

Ebbene, la versione Extended Art Foil dell'Unico Anello si trova solo in una specifica tipologia di pacchetto, che purtroppo non è acquistabile in condizioni normali. La carta, infatti, non è reperibile né nei booster per Draft, né tantomeno nei Set Booster e nei Collector's Booster di Racconti della Terra di Mezzo. Essa, invece, si può trovare solo nei Sample Pack che accompagnano i deck Commander.

Questi pacchetti sono stati pensati per dare a chi compra un Mazzo Commander del set del Signore degli Anelli (che da solo costa almeno 60 euro) un assaggio dei contenuti di un Collector's Booster, con una serie di carte foil particolarmente rare. Tra queste ultime, 18 sono disponibili con trattamento foil ed Extended Art, una combinazione che però non si trova nei pacchetti Collector del set, ma solo nei Sample Pack legati ai deck Commander. Viene da sé che chiunque voglia collezionare anche queste 18 carte debba spendere una fortuna in mazzi Commander o rivolgersi al mercato secondario. Vista la loro rarità e l'alta richiesta, così, le 18 carte Extended Art Foil non sono mai scese di prezzo, mentre l'Unico Anello resta di gran lunga la più costosa.

Stando a quanto riporta il sito web MTGRocks, però, i prodotti Magic x LOTR in arrivo a novembre potrebbero risolvere il problema: le 18 rarissime carte disponibili solo nei Sample Pack dei mazzi Commander, infatti, dovrebbero essere incluse nei Collector's Booster della "seconda ondata" del set basato sulle opere di J.R.R. Tolkien, facendo rapidamente sgonfiare il loro prezzo sul mercato secondario.