Magic x Il Signore degli Anelli: ecco le prime carte, c'è anche l'Unico Anello!

L'annuncio del set di Magic: The Gathering "Racconti dalla Terra di Mezzo", l'ultima aggiunta alla sub-serie "Universes Beyond" del TCG di Wizards of The Coast, risale ormai a diversi mesi fa. Con l'espansione in arrivo a giugno, però, sono finalmente iniziate le anteprime delle nuove carte ispirate al Signore degli Anelli: vediamole insieme.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che Racconti dalla Terra di Mezzo arriverà il 23 giugno e che sarà un set "Universes Beyond", destinato principalmente ai collezionisti e le cui carte non saranno giocabili negli eventi ufficiali. In un'anteprima ufficiale, Wizards of The Coast ha anche confermato che il set sarà ambientato nel corso della Terza Era della Terra di Mezzo, ovvero nel periodo in cui si svolgono gli eventi della trilogia del Signore degli Anelli e dello Hobbit.



Sicuramente, la novità più interessante del set è il particolare trattamento riservato all'Unico Anello, che sarà lanciato in diverse varianti, che potete trovare nella galleria in calce a questa notizia. Come vedete dall'immagine qui sotto, la carta, un Artefatto Leggendario, potrà essere trovata in ogni set dell'espansione con illustrazione standard, nei bundle e nei Collector Booster in versione alternativa, nei Gift Bundle e nei Collector Booster con illustrazione estesa e, infine, in una rarissima versione serializzata ad una sola copia, sempre nei Gift Bundle e nei Collector's Booster. Quest'ultima, in più, avrà le scritte in elfico.



Anche gli altri anelli saranno lanciati in edizione limitata, seguendo la filastrocca tolkeniana "Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, / Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra, / Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, / Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, / Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende." Per questo, Wizards of The Coast ha confermato che nelle bustine di Racconti dalla Terra di Mezzo sarà possibile trovare:

300 Anello Solare (Elfico) foil doppio arcobaleno serializzato

700 Anello Solare (Nanico) foil doppio arcobaleno serializzato

900 Anello Solare (Umano) foil doppio arcobaleno serializzato

3000 Anelo Solare (Elfico) non foil

7000 Anelo Solare (Nanico) non foil

9000 Anelo Solare (Umano) non foil

Spazio infine anche agli iconici protagonisti del Signore degli Anelli e dello Hobbit. Tra le carte presentate (che, lo ricordiamo, compongono solo una piccola parte del totale del set), abbiamo Frodo - Flagello di Saurono, Samwise dal Cuore Intrepido, Gollum - Cospiratore Paziente, Tom Bombadil e Gandalf il Grigio. L'iconico "Non puoi passare!" di Gandalf è stato a sua volta tramutato in un incantesimo istantaneo, che mostra lo stregone mentre combatte contro il Balrog.