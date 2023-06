Magic x Il Signore degli Anelli: il set Racconti della Terra di Mezzo è disponibile!

A fine maggio, abbiamo avuto il piacere di presentarvi il set Magic Racconti della Terra di Mezzo, la prima espansione della linea Mondi Altrove, che ha la particolarità di essere interamente dedicata al Signore degli Anelli, allo Hobbit e al resto della mitologia di J.R.R. Tolkien. Oggi, finalmente, Racconti della Terra di Mezzo arriva nei negozi.

Il set è diventato famosissimo presso il grande pubblico per via dell'inclusione dell'Unico Anello in versione serializzata 1/1, la prima carta di Magic in una sola copia al mondo. L'Unico Anello può essere trovato solo nei Collector Booster del TCG in inglese, mentre delle sue varianti decisamente meno rare sono reperibili anche nelle Buste dell'Espansione e nelle Buste per Draft del Gioco di Carte Collezionabili italiano.

In ogni caso, Racconti della Terra di Mezzo comprende 281 carte numerate più altre 170 fuori dalla numerazione ufficiale, per un totale di 451 carte totali. Delle 281 carte numerate 101 sono Comuni, 80 sono Non Comuni, 60 sono Rare, 20 sono Rare Mitiche e altre 20 sono Terre Base. Le altre carte, invece, sono varianti full art e alternative art delle 281 che compongono la "base" dell'espansione.

Ovviamente, ogni carta rappresenta un luogo o un personaggio iconico del Signore degli Anelli o dello Hobbit. Tra di essi, abbiamo Frodo Baggins, Gandalf, Aragorn, Legolas e Gimli, ma anche Sauron, Saruman e i Nazgûl, insieme a personaggi meno noti ma comunque centrali nel mondo di Arda, come Tom Bombadil o Grima Vermilinguo, la carta di Racconti della Terra di Mezzo che noi di Everyeye vi abbiamo presentato in esclusiva.

In occasione del lancio del nuovo set, i negozi iscritti alla rete Wizards Play Network (WPN) ospiteranno degli eventi per celebrare il gioco di Magic. Il weekend di festeggiamenti tra il 7 e il 9 luglio sarà dedicato dunque sia ai nuovi giocatori, che potranno imparare le regole di base di Magic, sia a chi ha più esperienza alle spalle, che potrà cimentarsi in tornei e sfide amichevoli con le nuovissime carte di Racconti della Terra di Mezzo.