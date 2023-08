Magic x Il Signore degli Anelli: svelate le carte del film anni '70, sono bellissime!

Il set Magic dedicato al Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo, è disponibile ormai da diverse settimane online e presso i rivenditori ufficiali. E se vi dicessimo che i creatori di Magic hanno lanciato "in segreto" una manciata di nuovissime carte dedicate a Frodo e Gandalf, ispirate al film animato del Signore degli Anelli?

Ebbene sì, Wizards of The Coast ha lanciato un mini-set di carte ispirate al cartone animato del Signore degli Anelli. Anzi, per essere più precisi il set è ispirato al film d'animazione The Lord of The Rings, del 1978, diretto da uno dei mostri sacri dell'animazione americana tradizionale, Ralph Bakshi (Fritz il Gatto, Coonskin, Fuga dal Mondo dei Sogni).



Il film di Bakshi è presto diventato un'icona pop e un meme sul web, perciò non poteva mancare nella cardlist del nuovo set Mondi Altrove di Magic: The Gathering. Per questo, Wizards of The Coast ha dedicato un drop di Secret Lair a quattro carte ispirate ad alcuni frame dell'iconico capolavoro fantasy di animazione. Le quattro carte, disponibili sia in versione foil che normale, sono delle versioni variant delle carte Terrazze della Contea; Gandalf, amico della Contea; Specchio di Galadriel e Indossare l'Anello.



Potete dare un'occhiata alle quattro carte, che ritraggono personaggi come Frodo, Gandalf e Galadriel nell'iconico stile di Ralph Bakshi, nelle immagini a corredo di questa notizia. La versione non-foil del drop può essere acquistata su Secret Lair a 34,99 Euro, mentre quella foil è disponibile a 44,99 Euro. Un bundle composto da otto carte (quattro foil e quattro non foil) è invece acquistabile a 79,98 Euro.



Inoltre, le quattro carte si trovano anche nel Superdrop di Secret Lair dell'estate 2023, che comprende, oltre alle variant dedicate al Signore degli Anelli, anche le carte con illustrazione "Rock" del bundle Death is Temporary, Metal is Forever, le cinque carte illustrate da Ryan Quickfall del bundle Bad to the Bones e il mini-set di Wizard of Barge intitolato "Goblin & Squabblin". Il prezzo del Superdrop estivo di Secret Lair, comunque, è piuttosto alto, dal momento che si parte da 243,99 Euro per la versione non-foil.