Magic x Warhammer 40.000: Universes Beyond, arrivano i nuovi mazzi

In attesa di poter osservare in azione i letali Tiranidi di Warhammer 40.000: Space Marine 2, arriva l'annuncio di una interessante e inaspettata collaborazione.

Con il video che trovate direttamente in apertura a questa news, i vertici di Wizards of the Coast hanno infatti rivelato i primi dettagli ufficiali su di una collaborazione avviata dall'azienda con Games Workshop. In particolare, grazie ad una partnership siglata dai due colossi dei giochi da tavolo, Warhammer 40,000 e Magic: The Gathering sono pronti ad intrecciare i propri universi.

Nell'ambito dell'iniziativa battezzata "Universes Beyond", i giocatori di Magic: The Gathering potranno presto mettere mano ad una nuova selezione di carte. Nello specifico, i quattro Mazzi Commander di Warhammer 40.000 e i tre lanci di Secret Lair rappresentano le ultime novità in arrivo per il celebre card game. Grazie alla collaborazione tra Games Workshop e Wizards of the Coast, gli appassionati di Magic: the Gathering potranno esplorare un immaginario estraneo al tradizionale mondo della serie, per sperimentare nuove combinazioni all'interno della formula Commander. Tra carapaci, armature potenziate e signori della guerra, Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar e Blood Bowl sono pronti a invadere i tavoli da gioco di Magic.



In chiusura, segnaliamo inoltre il debutto italiano di Dungeons & Dragons: Mostri del Multiverso.