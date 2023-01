Il magico mondo di Hogwarts Legacy nel trailer doppiato in italiano

Dopo essere andati alla scoperta dei segreti del combat system di Hogwarts Legacy, ritorniamo con piacere nell'universo magico di Harry Potter per proporvi la versione doppiata in italiano dell'ultimo trailer dell'attesissima avventura open world che WB Games Avalanche si appresta a lanciare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La riedizione italiana dello spettacolare Cinematic Trailer di Hogwarts Legacy datoci in pasto da WB Games nei giorni scorsi ci immerge ancor di più nelle atmosfere incantate del Wizarding World per offrirci un assaggio delle esperienze che vivremo presto nei panni degli aspiranti maghi di Hogwarts.

Le scene in cinematica del nuovo trailer in italiano mostrano gli innumerevoli ostacoli da superare per completare il 'percorso di studio' del proprio alter-ego, dal completamento delle attività free roaming all'importanza dei dialoghi con i tanti PNG che popoleranno la mappa a mondo aperto di Hogwarts Legacy.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e vi ricordiamo che su Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PC e console di ultima generazione, mentre per le edizioni PS4/Xbox One e Nintendo Switch ci sarà da aspettare rispettivamente fino al 4 aprile e 25 luglio.