Il magico trio leggendario: chi è più forte tra Articuno Zapdos e Moltres?

Quando si parla della prima generazione del mondo Pokémon e dei migliori Pokemon leggendari di sempre, è doveroso considerare l'importanza di Articuno, Zapdos e Moltres.

Nonostante, infatti, i primissimi titoli presentassero quelli che ad oggi vengono ritenuti alcuni dei Pokémon leggendari più forti di sempre, come il temibile Mewtwo (vincitore dello scontro tra titani Pokémon contro Rayquaza, il Pokémon Stratosfera, per decretare chi fosse il più forte tra i due), i tre uccelli sopracitati sono, a detta di molti videogiocatori, le creature più intriganti della lontana regione di Kanto, teatro delle avventure vissute in Pokémon Blu, Rosso e Giallo. Tuttavia, anche in questo caso vi è un grande interesse della community Pokémon nel decretare chi sia il più forte tra Articuno, Zapdos e Moltres. Scopriamolo insieme:

Articuno

Il Pokémon Gelo, di tipo ghiaccio-volante nella sua forma base e psico-volante nella sua re-interpretazione con la forma Galar, fece la sua comparsa per la prima volta (insieme a Zapdos e Moltres) in Pokémon Blu e Rosso.

Le forti statistiche del Pokémon, incentrate principalmente sulla difesa e sulla difesa speciale (con le restanti quattro bilanciate tra loro), rendono Articuno una creatura poco potente, la cui resistenza agli attacchi avversari potrebbe però costituire un momento di svolta nel corso di una battaglia. Stando alle informazioni riportate da Pokémon Central Wiki, la debolezza 4x alle mosse di tipo roccia e 2x a quelle acciaio, elettro e fuoco lasciano spazio ad un’ottima resistenza alle altre tipologie di attacchi, raggiungendo addirittura il 1/2x con le mosse coleottero ed erba e 0x con quelle di tipo terra. Inoltre, le mosse più forti presenti nel suo repertorio di attacchi sono Tifone e Divinazione, con rispettivamente 110 e 120 in attacco speciale.

Zapdos

Il leggendario Pokémon Elettrico di tipo elettro-volante nella sua forma originale, e lotta-volante nella variante di Galar, differentemente da Articuno presenta statistiche di base altresì equilibrate ma improntate sulla valorizzazione dell’attacco speciale ed in parte sulla velocità. Quest’ultime, con rispettivamente 125 e 110 punti, portano a prediligere con questa creatura uno stile di gioco che va a discapito dalla bassa difesa della creatura che, in linea teorica, potrebbe essere compensata dalla presenza di Articuno nel proprio team.

Le principali mosse che valorizzano le qualità di Zapdos sono Tuono e Falcecannone, mentre nei titoli di ottava generazione la mossa Zuffa rappresenta il principale attacco per la forma Galar (sebbene sia necessario ricordare che la statistica principale del Pokémon non sia l’attacco fisico, bensì quello speciale).

Moltres

L’ultima delle tre creature della regione di Kanto, il Pokémon Fiamma di tipo fuoco-volante e buio-volante nella sua variante Galar, presenta una similarità con Zapdos: entrambi prediligono l’attacco speciale come principale statistica, nonostante Moltres sacrifichi un po’ di punti in velocità per favorire l’attacco fisico. Dunque, mosse come Aeroattacco rappresentano un’ottima opzione per il suo parco mosse, mentre Tifone ed Ultimafiamma non costituiscono la scelta migliore.

Alla luce di quanto detto, qual è il leggendario migliore tra Zapdos, Moltres ed Articuno? Nessuno. Le tre creature compensano una le mancanze dell’altra, il che porta a ritenere che la miglior scelta ponderata sia quella di creare una squadra attorno al trio completo e non solo su di una delle tre creature.