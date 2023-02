Quali magie e incantesimi ci sono in Hogwarts Legacy?

La nuova fatica di Avalanche Studios, dopo una lunga attesa, è finalmente pronta a fare il proprio debutto su Playstation 5, Xbox Series X|S e PC, fissato per il prossimo 10 febbraio e con anticipo al al 7 febbraio per tutti coloro che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy.

Nel corso dell’avventura i giocatori potranno esplorare gli scenari resi famosi dalla serie di Harry Potter, e potranno padroneggiare moltissime magie differenti per affrontare i nemici e le sfide che troveranno lungo il proprio cammino. Alcuni degli incantesimi presenti nel gioco sono stati mostrati nel corso dei numerosi trailer proposti da WB Games, ma in alcune immagini, estrapolate dal video di gameplay di Hogwarts Legacy dello State of Play di Sony, è possibile leggere una lunga serie di magie scritte su quelle che sembrano lavagne di un’aula della scuola (a proposito, ecco quali sono le lezioni che è possibile frequentare in Hogwarts Legacy).



Combinando quindi i vari trailer del gioco e tali immagini, è possibile quindi stilare un elenco di quali sono le magie e gli incantesimi presenti in Hogwarts Legacy, tenendo presente che si tratta comunque di una lista non ufficiale e potenzialmente incompleta:

Accio

Aguamenti (o Aqua Eructo)

Alohomora

Arresto Momentum

Avada Kedavra

Colloportus

Descendo

Episkey

Expecto Patronum

Expelliarmus

Glisseo

Immobulus

Incendio

Inflammare

Legilimens

Lumos

Mobiliarbus

Mobilicorpus

Nox

Periculum

Petrificus Totalus

Piertotum Locomotor

Protego

Relashio

Reparo

Repello Babbano

Rictusempra

Stupeficium

Tergeo

Wingardium Leviosa

Come potete vedere dall'elenco, sarà possibile scatenare anche incantesimi proibiti per uccidere i vostri avversari, come il famosissimo e terribile Avada Kedavra. In base a quanto dichiarato dagli sviluppatori, starà a voi decidere se ricorrere a questo tipo di magie oppure no, e le vostre decisioni in tal senso contribuiranno a definire l'orientamento etico e la personalità del vostro alter ego virtuale.