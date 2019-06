Le magnifiche colonne sonore di Final Fantasy arrivano su Spotify e Apple Music

Per quanto a livello di narrativa e di gameplay la serie abbia abbia acceso animate discussioni tra i fan nei più recenti anni, Final Fantasy è solitamente apprezzato all'unanimità per la qualità delle colonne sonore che ci hanno accompagnato in ognuna delle fantasie finali di Square-Enix (un tempo Square Soft).

Il publisher ha ufficialmente annunciato di aver reso disponibili per l'ascolto diverse OST del suo franchise JRPG sulle note piattaforme di musica in streaming Spotify e Apple Music. Di seguito, vi riportiamo tutti i capitoli di Final Fantasy le cui soundtrack sono state pubblicate sui servizi di musica on demand, tra cui troviamo capitoli principali, espansioni, spin-off, e persino un film:

Final Fantasy I-XV (inclusi FF XIII-2, le espansioni di FF XI e XIV e le versioni Plus di FF IX, XIII e XV)

Final Fantasy Type-0

Final Fantasy Crisis Core

Final Fantasy Tactics

Dissidia Final Fantasy

Final Fantasy Brave Exvius

Final Fantasy Record Keeper

World of Final Fantasy

Final Fantasy The Spirits Within (film)

In attesa che Square-Enix ci sveli qualche informazione in più riguardo a Final Fantasy VII Remake durante la conferenza che terrà all'E3 di Los Angeles l'11 giugno alle ore 03:00 italiane, potrebbe essere questa la buona occasione per tornare ad ascoltare alcuni dei capolavori intramontabili del maestro Nobuo Uematsu.