Mai capitato di farsi fregare più di 200.000 Dollari in un colpo solo? A Doublelift sì.

Non è una cosa che capita tutti i giorni quella di svegliarsi la mattina e scoprire che qualcuno vi ha rubato ben $ 200.000 e tutte le criptovalute. Questo è ciò che è accaduto poco tempo fa al super giocatore Yiliang "Doublelift" Peng del Team Liquid.

L'incidente è riportato dallo stesso ragazzo nel video in calce alla notizia. Doublelift ha detto che il ladro lo ha rapinato con un metodo molto semplice: chiamando la compagnia T-Mobile e fingendosi lui.

L'obiettivo del malvivente è stato, apparentemente, quello di far trasferire il numero di telefono di Doublelift sul proprio dispositivo, cosa che avrebbe consentito l'accesso all'account Coinbase del giocatore, un servizio online per l'acquisto e la gestione della criptovaluta.

Secondo quanto riferito dallo stesso Doublelift lo stratagemma ha funzionato, e il ladro è riuscito ad avere accesso al conto e all'account per la gestione della criptovaluta. Gli utenti di Coinbase, infatti, hanno la possibilità di collegare il proprio conto bancario al servizio, consentendo loro di acquistare e vendere valuta più rapidamente. L'account di Doublelift evidentemente aveva abilitata questa funzione.

Il truffatore, quindi, non è stato di sicuro uno sprovveduto e pare abbia pensato proprio a tutto, pare installando dei filtri e-mail per nascondere tutte le transazioni Coinbase dall'account di Doublelift e contemporaneamente inoltrarle a un'e-mail diversa senza mettere in allarme i protocolli di controllo. Doublelift, comunque, si dice tranquillo, affermando che crede di recuperare i soldi dopo che la banca avrà concluso l'indagine. Crede.