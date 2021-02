Ai maiali piace giocare a Pong! Gli incredibili risultati di una ricerca scientifica

A conclusione di una ricerca durata venti anni, gli scienziati della Purdue University pubblicano un articolo incentrato sulle capacità intellettive dei maiali e sulla loro insospettabile passione per i videogiochi.

Partendo dai dati raccolti negli ultimi due decenni dall'università americana dello Stato dell'Indiana, l'equipe scientifica diretta dalla Dottoressa Candace Croney ha condotto dei test intellettivi e di comprensione concettuale su quattro maiali (Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory), evidenziando l'incredibile propensione degli animali alle attività ricreative legate, nella fattispecie, all'interazione con un joystick e un monitor per giocare a Pong.

La direttrice del centro di studi zoologici della Purdue University ricostruisce il lavoro svolto dalla sua equipe spiegando di essere partita dai metodi "rafforzativi" adottati in contesti come quello dell'addestramento dei cani: Croney spiega infatti come "mentre giocano a Pong, i maiali hanno dimostrato di saper colpire la pallina con una frequenza statistica ben superiore alla casualità. Hanno ben chiaro ciò che devono fare e hanno una certa comprensione concettuale di ciò che fanno".

Come sottolineano gli scienziati dell'università statunitense, gli animali hanno continuato a giocare a Pong anche dopo la rottura accidentale del distributore di ricompense utilizzato per spronarli a compiere determinate azioni. Gli animali hanno così continuato a cimentarsi nelle sfide offerte dallo storico videogioco arcade per puro divertimento, testimoniando il loro livello di intelligenza e capacità di comprensione a prescindere dalle difficoltà riscontrate nell'interazione con il joystick tramite il proprio naso.

A tal proposito, Kate Daniels di Willow Farm sottolinea come "non credo che questi risultati siano una sorpresa per chiunque lavori con i maiali. Le nostre ricerche ovviamente non dimostrano che sono in grado di giocare a Minecraft, ma non è una sorpresa il fatto che possano interagire con un certo grado di intelligenza con gli oggetti che li circondano per ottenere una ricompensa".