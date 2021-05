Maid of Sker: l'horror ispirato al folklore britannico arriva su PS5 e Xbox Series X|S

Wales Interactive ha annunciato che Maid of Sker, horror game ispirato al folklore britannico e già pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta a sbarcare anche sulle console di nuova generazione.

A partire dal 26 maggio sarà disponibile la versione next-gen di Maid of Sker nei formati PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con gli sviluppatori che hanno confermato l'upgrade gratis per chi possegga già il titolo su PlayStation 4 o Xbox One. La software house ha illustrato l'elenco di novità che il titolo si prepara ad accogliere, tra cui troviamo anche il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi di PS5; la risoluzione 4K a 30 frame al secondo in modalità Fidelty o 1440p a 60 frame al secondo in modalità Performance (su Xbox Series S abbiamo i 1080p/30fps); migliore risoluzione delle texture di gioco; caricamenti più veloci (in versione nativa PS5 ci vorrà un solo secondo, mentre in retrocompatibilità dai 3 ai 4 secondi). Per quanto riguarda l'edizione PC, abbiamo l'introduzione del framerate sbloccato e del supporto a Xbox Play Anywhere.

Tra le novità troviamo anche tante nuove modalità, inclusa la FPS Challenge Mode, The Long Night, Axe of Kindness, Nightmare at the Hotel e In Darkness, insieme ad un nuovo lotto di armi con cui farsi strada tra gli orrori del gioco. Trovate tutti i dettagli all'interno del nuovo filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Per ulteriori approfondimenti sul survival horror di Wales Interactive, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Maid of Sker.