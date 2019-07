Main Assembly: gli studi Bad Yolk presentano in video il loro nuovo sandbox creativo

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale dell'apertura degli studi Bad Yolk, gli sviluppatori svedesi provenienti da MachineGames non perdono tempo e presentano Main Assembly, un sandbox creativo che promette di offrire all'utente l'opportunità di progettare infiniti macchinari hi-tech.

Il titolo sarà ambientato in una dimensione futuristica non troppo distante dalla nostra: lo scopo del giocatore sarà quello di realizzare e di testare dei nuovi veicoli e strumenti tecnologici per superare delle sfide di difficoltà crescento o, magari, anche solo per soddisfare la propria curiosità.

Come possiamo intuire osservando le immagini e le scene di gameplay del video di presentazione, in Main Assembly l'utente dovrà assumere il controllo dell'intelligenza artificiale che gestisce questa fabbrica hi-tech e, nei panni (o meglio, nei circuiti) di una sfera robot, avremo l'opportunità di dare libero sfogo all'immaginazione costruendo veicoli e macchinari sempre più complessi.

Chi ama questo genere di esperienze sandbox troverà certamente delle analogie tra questo progetto e titoli come Kerbal Space Program, Besiege o, per rimanere in tema di veicoli customizzabili, Trailmakers. L'uscita di Main Assembly è prevista in un periodo non meglio specificato del prossimo anno su PC: chi desidera provare in anteprima questo titolo, però, potrà comunque farlo contribuendo allo sviluppo dell'ultima IP di Bad Yolk attraverso l'acquisto della versione in Accesso Anticipato che arriverà su Steam entro e non oltre la fine del 2019.