Il Maiorca si aggiunge alle squadre partner di eFootball PES 2020

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con il Maiorca, il celebre team della prima divisione calcistica spagnola, per eFootball PES 2020.

Grazie a questa collaborazione i giocatori del Maiorca verranno scansionati in 3D e riprodotti in ogni minimo dettaglio, dal viso ai tatuaggi, all’interno del gioco. I nuovi visi dei calciatori della squadra spagnola includono quelli di:

Salva Sevilla

Manolo Reina

Lago Junior

Ante Budimir

Aleix Febas

Cucho Hernández

Takefusa Kubo

Iddrisu Baba

Per celebrare l’arrivo della compagine spagnola all’interno nella famiglia di PES, a partire dal 16 dicembre partirà una nuova campagna che premierà i giocatori di PES con i seguenti calciatori del Maiorca:

La partnership ufficiale tra Konami e il Maiorca genererà anche una serie di eventi locali e di attivazioni tra le due società. Maheta Molango, CEO del Real Club Deportivo Maiorca ha dichiarato: “Questa nuova partnership con Konami rappresenta un grande passo avanti per il nostro Club sotto tre punti di vista: Ci permette di proseguire il nostro “processo di digitalizzazione” grazie alle nuove opportunità offerte da Konami. In aggiunta a questo, e nel contesto della nostra espansione in Giappone - grazie anche all’immensa visibilità che ci sta offrendo il nostro giocatore Take Kubo - una forte affiliazione con una grande azienda nipponica è fondamentale per crescere ulteriormente. Per concludere siamo onorati che una azienda di fama internazionale come Konami desideri puntare su di noi per crescere in un mercato strategicamente importante con quello del calcio spagnolo”

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment ha commentato: “Siamo sempre stati orgogliosi della nostra abilità nel creare forti e duraturi rapporti di partnership con i club calcistici di tutto il mondo. La nostra nuova partnership con il Maiorca ci darà la possibilità di essere ancora più a stretto contatto con la nostra fanbase spagnola.”