Major Nelson lascia Xbox dopo oltre 20 anni: il saluto di Larry Hryb ai giocatori

Come un fulmine a ciel sereno, Larry "Major Nelson" Hryb, che da oltre due decadi rappresentava uno dei volti più noti e apprezzati di Xbox, ha annunciato d'aver lasciato la casa di Redmond per cominciare un nuovo capitolo della sua carriera.

"Dopo venti incredibili anni, ho deciso di fare un passo indietro e di lavorare sul prossimo capitolo della mia carriera. Mentre mi prendo un momento per pensare a tutto ciò che abbiamo fatto assieme, voglio ringraziare i milioni di giocatori in giro per il mondo che mi hanno incluso nelle loro vite", esordisce Major Nelson nel suo messaggio di addio.

"Grazie anche ai membri del team di Xbox per aver creduto in me permettendomi di instaurare un dialogo diretto con i nostri clienti. Il futuro è luminoso per Xbox e, in quanto giocatore, non vedo l'ora di assistere alla sua evoluzione. Grazie a tutti, ci rivedremo online".



Major Nelson è stato per due decenni un punto di riferimento per Xbox Live, infrastruttura che ha contribuito a traghettare verso il successo. Per lungo tempo ha curato un blog tutto suo sul quale teneva costantemente aggiornata l'utenza sulle novità di Xbox Live e Xbox Store (compito poi ereditato dai curatori di Xbox Wire), inoltre conduceva il podcast ufficiale di Xbox, che adesso entra ufficialmente in pausa prima di ritornare a settembre con un nuovo formato. Più di tutto, in ogni caso, Major Nelson era considerato dai giocatori di Xbox come un vero e proprio membro della comunità.

Non conosciamo i dettagli sul prossimo capitolo della carriera, ma sono arrivati puntualissimi i saluti di Phil Spencer, che ha ringraziato l'ex collega in questo modo: "Larry, è stato fantastico lavorare con te in questo viaggio. Grazie per essere stato un amico e per tutto ciò che hai fatto per la nostra community e il team di Xbox". Si chiude ufficialmente un'epoca.