Major Nelson (non) commenta la collaborazione tra Microsoft e Nintendo

Cuphead arriverà su Nintendo Switch a metà aprile con tanto di supporto Xbox LIVE, inoltre secondo alcuni rumor altri giochi targati Xbox Game Studios debutteranno in futuro sulla console ibrida della casa di Kyoto. Ma cosa ne pensa Major Nelson di questo argomento?

Al PAX East di Boston, Major Nelson ha risposto con queste parole a chi ha provato a indagare sulla vicenda: "se avessimo qualcosa da annunciare... non lo annunceremo qui, ma non è un mistero il fatto che Phil Spencer abbia più volte detto di voler portare Xbox, i giochi ed i servizi Microsoft sul maggior numero di piattaforme possibile. E questo è quanto, ci piacerebbe vedere i nostri giochi su quanti più schermi possibile, non c'è altro che possa dire o aggiungere al momento."

Secondo vari insider, nei prossimi mesi Microsoft pubblicherà anche Ori and the Blind Forest e Super Lucky's Tale su Nintendo Switch, al momento però la casa di Redmond non ha assolutamente confermato queste voci, limitandosi ad annunciare il solo arrivo di Cuphead, previsto per il 18 aprile.