Major Nelson regala una Xbox One X con tanti giochi a un utente di Reddit

L'utente di Reddit "ajunrice" ha fatto sapere cheè stato il suo "Secret Santa", l'uomo immagine del brand Xbox (insieme a Phil Spencer) è stato scelto per vestire i panni di Babbo Natale e per l'occasione ha regalato unaa un membro della community, scelto casualmente tra tutti i Redditor del canale ufficiale.

Ajunrice ha pubblicato le foto che mostrano l'enorme pacco ricevuto, il quale contiene una console Xbox One X accompagnata da un biglietto di auguri firmato da Major Nelson, dal Blu-Ray 4K di Planet Earth II e da numerosi giochi come Halo 5 Guardians, FIFA 18, Call of Duty WWII, Gears of War 4 e Forza Motorsport 7, senza dimenticare l'abbonamento a servizi come Xbox LIVE Gold, Netflix e Game Pass.

Davvero un bel regalo da parte di Major Nelson, non trovate?