Malenia contro i boss principali di Elden Ring: scontri epici tramite mod

Malenia, Lama di Miquella è considerata praticamente all'unanimità come la boss fight più ardua di tutto Elden Ring. Non solo si tratta di una battaglia estenuante, ma ha fatto molto discutere anche il bug che ha reso più forte Malenia di Elden Ring, poi successivamente risolto da From Software.

La brutale fama del personaggio è tale che un content creator, noto come Garden of Eyes, con la sua ultima mod ha messo Malenia contro altri 25 boss dell'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki, dando vita a veri e propri combattimenti tra titani. Un video mostra in azione l'ultima creazione di Garden of Eyes, dal quale emerge in modo chiaro come la Lama di Miquella sia un avversario davvero temibile anche per gli altri grandi nemici che popolano l'Interregno, con alcuni di questi che cadono inesorabilmente nel giro di pochi colpi.

Ad esempio, Malenia sconfigge velocemente e senza fatica alcuna la Sentinella dell'Albero, mentre il boss del tutorial, il Soldato di Godrick, viene invece battuto con un singolo colpo. La formidabile combattente, dunque, è una serissima minaccia non solo per i giocatori, ma anche per qualunque boss presente nel gioco.

Non stupisce dunque che Let Me Solo Her sia divenuto una leggenda tra i fan dell'opera per aver sconfitto 1000 volte Malenia in Elden Ring aiutando altri utenti, decidendo poi di cancellare il suo salvataggio dopo aver raggiunto l'incredibile record.