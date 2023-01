Macché Malenia o Radhan: il boss più temibile di Elden Ring è il cartonato XXL di Miyazaki

Stanco di farsi battere dai mostri più infami e cattivi dell'Interregno di Elden Ring, un fan del kolossal open world di FromSoftware ha deciso di sfidare a duello nientemeno che Hidetaka Miyazaki, o meglio, la sua rappresentazione in un maxi cartonato.

L'autore di questo assurdo progetto è MeanForce1, un redditor appassionati di soulslike che sta facendo rapidamente il giro dei social con le immagini che lo ritraggono mentre combatte, appunto, contro la gigantografia del papà di Dark Souls impugnando una spada.

Con i suoi sei metri e oltre di altezza, l'enorme cartonato di Miyazaki entra a malapena nel salone del redditor, tanto da obbligarlo a piegare leggermente all'indietro la sagoma XXL per evitare danni al soffitto (o anche solo per appoggiarlo al muro). A giudicare da quanto mostrato nelle due immagini che trovate in calce alla notizia, il maxi cartonato di Miyazaki sembrerebbe essere composto da un singolo, enorme foglio (presumibilmente per manifesti) incollato su una sagoma di cartone rigida che ricalca alla perfezione le fattezze del presidente di FromSoftware.

Non manca nemmeno il tocco di classe rappresentato dal fotomontaggio dell'interfaccia di Elden Ring, con tanto di HUD e barra di salute dell'improbabile boss "Big Miyazaki". Date perciò un'occhiata alle immagini condivise da MeanForce1 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo e quali, secondo voi, potrebbero essere i poteri speciali e i principali attacchi di un ipotetico boss con le fattezze del papà di Elden Ring.