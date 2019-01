Mamma crea una pista e un'intero villaggio vacanze in Fortnite

Momma MAK, un'insegnante delle scuole medie, nonché un'accanita giocatrice di Fortnite Battle Royale, è riuscita a dare vita grazie alla Modalità Creativa ad un piccolo paradiso tropicale. Si tratta di una sorta di villaggio vacanze che comprende anche una pista da gara.

Si sa, le stranezze nel gioco, appena aggiornato con la patch V7.20 di Fortnite, non mancano. È notizia di oggi che uno streamer ha ricevuto una singola donazione di 75mila dollari. Per una volta però, l'eccentricità della notizia fa sorridere. Nel circuito costruito dalla signora, che comprende zone ad alta velocità ed ogni sorta di pericolo, è possibile utilizzare le automobiline da golf o gli ATV. Lei stessa durante un video in cui presentava le sue creazioni, ha ammesso "Morirete un paio di volte".

La parte migliore del video è però l'intero villaggio vacanze che è riuscita a ricreare, con tanto di appartamenti divisi per fasce di prezzo, da quelli di lusso fino ad arrivare ai più economici con bagni e cucine in comune. L'isola è dotata perfino di una pista d'atterraggio e di una zona di meditazione posta in cima a una montagna. Se non avete ancora pianificato le vostre ferie, potete visitare la sua creazione utilizzando il codice 7489-2231-7837.