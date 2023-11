Mamma mia! Nintendo ha venduto oltre 6 milioni di giochi di Mario dopo il lancio del film

Il film di Super Mario è stato un successo e ha spinto le vendite dei videogiochi di Mario nel periodo che va da aprile a settembre 2023, permettendo a Nintendo di piazzare milioni di titoli con protagonista la sua mascotte.

Nel semestre che va da aprile a settembre, Nintendo ha venduto 6.22 milioni di videogiochi di Super Mario per Switch, con il film che ha effettivamente garantito un boost alle vendite, riportando Mario in cima alle classifiche di vendita. E questi dati non includono i risultati di Super Mario Bros Wonder uscito a ottobre, gioco che ha comunque riscosso un notevole successo nelle settimane di lancio.

Nintendo è consapevole che il film abbia fatto bene all'immagine di Super Mario, permettendo alla mascotte di farsi strada tra il pubblico più giovane e aprendo a nuovi mercati. Super Mario Bros Il FIlm ha incassato oltre 1.3 miliardi al box office ed è stato visto da oltre 168 milioni di spettatori in tutto il mondo, senza considerare il mercato home video.

E probabilmente l'arrivo del film live action di The Legend of Zelda avrà lo stesso effetto sui giochi della saga di Link, toccherà a Nintendo farsi trovare pronta magari con un nuovo episodio, un remaster o un remake... non siete d'accordo?