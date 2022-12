E se Mamma, ho perso l'aereo fosse uno shooter moderno? Ecco come potrebbe essere

Non è Natale senza Mamma, ho perso l'aereo, pellicola cult degli anni '90 con protagonisti Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. L'assedio alla magione dei McCallister, strenuamente ed eroicamente difesa dal piccolo Kevin, continua ad appassionare grandi e piccini e la sua visione rappresenta ormai una tradizione natalizia consolidata.

I più vecchietti tra voi ricorderanno sicuramente che, a seguito del successo del film, in quegli anni venne pubblicato anche il videogioco ufficiale. Home Alone è stato lanciato su NES in Nord America nel 1991, mentre il debutto europeo è avvenuto l'anno dopo in versione Super Nintendo e SEGA Mega Drive. Negli anni sono state pubblicate molteplici versioni del gioco con differenti stili di gameplay, ma tutte ovviamente partivano dalla medesima premessa: Kevin, lasciato a casa dai genitori durante le vacanze di Natale, doveva difendersi dai banditi del rubinetto Harry e Marv.

Tra i ragazzi cresciuti con il videogioco di Home Alone c'è anche Simon Brewer, un ex di Rocksteady Studios che oggi lavora come Expert UI Artist per Unbroken Studios. Durante queste festività natalizie si è lasciato trasportare dai ricordi e ha ben pensato di mettere a frutto le sue abilità da UI Artist per reinterpretare in chiave moderna quel gioco che gli ha fatto compagnia nei primi anni '90: "Ho amato e odiato Home Alone per SEGA Genesis / Mega Drive quando ero un bambino, e ho voluto creare qualcosa di veloce e divertente per le vacanze. Dunque: e se Home Alone fosse un videogioco moderno?".

Secondo Brewer, se uscisse oggi si chiamerebbe Home Alone: Siege e avrebbe la più classica delle schermate di preparazione all'assedio. Sarebbe un gioco competitivo 1v2 e vedrebbe un giocatore nei panni di Kevin e altri due nella squadra dei banditi del rubinetto. Nella schermata realizzata dall'artista ci sono moltissime chicche, come il fucile spara-colla come arma secondaria, i diversivi tra le painstreak e oggetti come i petardi nell'inventario. Riuscite a scovare tutti i riferimenti al film nell'immagine allegata a questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti!