Mamoru Oshii lavora con Hideo Kojima: Death Stranding 2 o il gioco Xbox? Il dubbio

Hideo Kojima è ultimamente molto impegnato: non solo sappiamo che Kojima sta lavorando ad un gioco Xbox che sfrutterà le capacità del Cloud, ma sembra anche molto probabile l'esistenza di Death Stranding 2 dopo alcune anticipazioni dell'attore Norman Reedus. Un tweet del game designer ha intanto scatenato nuove speculazioni.

Kojima ha infatti condiviso le foto di una sessione di scansione 3D incentrata su Mamoru Oshii, celebre regista, scrittore e sceneggiatore giapponese noto per aver lavorato ad opere come i film di Ghost in the Shell e la serie animata di Lamù. Kojima non condivide nessun dettaglio riguardo la presenza di Oshii nei suoi studi per gli scan 3D, ma ciò è stato comunque sufficiente per scatenare le ipotesi di fan e insider.

Tra i commenti sotto al post del creatore di Metal Gear, infatti, in molti ipotizzano che Oshii possa essere tra i personaggi di Death Stranding 2, cosa che non sarebbe affatto una sorpresa considerato il ricco cast di star internazionali che ha caratterizzato il primo capitolo, con la presenza di attori e registi quali Mads Mikkelsen, Guillermo Del Toro e Lèa Seydoux oltre allo stesso Reedus nei panni del protagonista.

E' molto probabile che l'eventuale Death Stranding 2 (che, ricordiamo, per il momento non è ancora mai stato annunciato ufficialmente) o magari il misterioso gioco per Xbox possano proseguire con la scia dell'ultima opera pubblicata da Kojima e presentare numerose celebrità tra i protagonisti. Per il momento, però, resta tutto frutto di semplici speculazioni, e non è da escludere che Oshii fosse negli studi di Kojima Productions per ragioni del tutto scollegate all'ambito videoludico. Non resta che attendere maggiori chiarimenti in futuro.

Nell'attesa potete leggere il nostro speciale sull'esistenza di Death Stranding 2,in cui proviamo ad ipotizzare cosa potremmo aspettarci dal gioco di Kojima.