Man of Medan arriva su Game Pass, disponibile l'estensione per Twitch

Bandai Namco ha annunciato che The Dark Pictures Anthology Man of Medan è ora disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass su Xbox One e arriverà entro fine anno anche nel catalogo Game Pass per PC.

"In Man of Medan quattro amici e il loro capitano prendono il largo per una vacanza dedicata alle immersioni, alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Quando arriva una tempesta, il loro viaggio si trasforma in qualcosa di molto più sinistro. Chi vivrà? Chi morirà? La scelta è nelle tue mani!"

Il publisher ha anche annunciato che il gioco ha raggiunto quota un milione di copie vendute e per questo ha pubblicato una estensione Twitch che permette agli spettatori di mettere alla prova il proprio istinto di sopravvivenza votando per le scelte che dovrà fare lo streamer...

Sicuramente un gustoso antipasto in vista di Little Hope, secondo episodio della serie antologica The Dark Pictures Anthology, disponibile da ottobre 2020 su PC, PS4 e Xbox One.