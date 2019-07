Da Man of Medan a Blair Witch: i migliori videogiochi horror in uscita nel 2019 in un video

Questo 2019 si è aperto all'insegna dell'orrore, grazie all'eccellente remake di Resident Evil 2, capace di scuotere gli animi della community. Ma gli amanti del genere avranno altre occasioni per vivere alcuni terrificanti incubi, ed è per questo che abbiamo pensato di elencare per voi le produzioni horror che ci attendono da qui a settembre.

Se pensate di combattere la calura estiva facendovi venire dei brividi di paura dunque, è una fortuna per voi che il genere horror sia ancora così popolare, e se volete saperne di più sui prossimi arrivi siete nel posto giusto.

Da Man of Medan (a proposito, avete visto il video integrale dell'esperienza horror di Fossa e Sabaku?) al ritorno di Blair Witch, che dopo averci terrorizzati al cinema a fine anni '90 con un film divenuto di culto, è pronta a spaventarci anche su console, passando per The Blackout Club e Dead By Daylight e altre produzioni un po' più di nicchia, c'è davvero ampia scelta per gli amanti del brivido.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo, dunque, nel nostro nuovo video. Se volete approfondire invece, trovate l'articolo sui migliori horror in arrivo nei prossimi mesi anche in versione "da lettura" sul nostro sito.

Che ne pensate? Avete già trovato qualche titolo di vostro gradimento?