Man of Medan: disponibile il secondo Friend Pass gratis, novità su Little Hope in arrivo

Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato la disponibilità di un secondo Friend Pass per Man of Medan, primo episodio della serie antologica The Dark Pictures Anthology.

"Tutti i giocatori già in possesso di The Dark Pictures Anthology Man of Medan avranno accesso a un altro Friend Pass, potendo così sperimentare una singola avventura completa del gioco attraverso la modalità multiplayer Storia Condivisa con un amico che non possiede il gioco. Immergiti ancora una volta nell’universo della The Dark Picture Anthology!"

Il Friend Pass è valido fino al primo maggio su tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e PC Windows) a patto che l'amico giochi sulla stessa piattaforma utilizzando la versione di prova di Man of Medan, il video pubblicato in apertura svela l'esatto funzionamento del Friend Pass e mostra tutti i passaggi necessari per attivarlo.

Bandai Namco ha inoltre comunicato che presto rivelerà ulteriori dettagli su Little Hope, il secondo episodio della serie The Dark Pictures Anthology in arrivo presumibilmente nei mesi estivi. Man of Medan ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica e Supermassive proseguirà la sua antologia con nuovi racconti, restiamo in attesa di scoprire tutto sul secondo capitolo.