Man of Medan: disponibili il Friend Pass gratuito e l'update con il Curator's Cut

I vertici di Bandai Namco ci invitano a scaricare gratuitamente il Friend Pass di Man of Medan e di arricchire la nostra esperienza ludica con l'avventura horror di Supermassive Games attraverso l'aggiornamento che introduce la modalità Curator's Cut.

Il Friend Pass permette a tutti i possessori del primo atto della Dark Pictures Anthology e a chi lo acquisterà entro il 6 gennaio 2020 di offrire ad un proprio amico l'opportunità di sperimentare una singola avventura completa del gioco mediante la funzionalità multiplayer Storia Condivisa.

Per poter accedere al gioco, l'amico in questione deve scaricare la versione di prova di Man of Medan sulla medesima piattaforma su cui si è ricevuto l'invito con il Friend Pass e provvedere all'installazione di una patch che consente di partecipare all'avventura condivisa.

Quanto all'aggiornamento del Curator's Cut di Man of Medan, il nuovo update consentirà a tutti di fruire della modalità già disponibile dal lancio dell'horror di Bandai Namco per chi ha deciso di effettuarne il preordine: con Curator's Cut, gli autori di Supermassive ci offrono un punto di vista alternativo con scene aggiuntive che ci aiutano ad approfondire la conoscenza dei singoli attori della campagna principale e del loro background narrativo. L'accesso a questa modalità alternativa, però, è previsto solo dopo aver completato almeno una volta la storia principale.