Man of Medan:il nuovo video ci svela l'orrore del primo atto della Dark Pictures Anthology

Bandai Namco e gli autori di Supermassive Games salgono sul palcoscenico mediatico della Gamescom 2019 per mostrarci un nuovo video di Man of Medan che sintetizza, in trenta secondi esatti, l'esperienza horror che ci attende esorcizzando i demoni e i scacciando i fantasmi del primo atto della Dark Pictures Anthology.

Il titolo promette di evolvere le formule ludiche e narrative di Until Dawn per catapultarci a bordo di una nave infestata da entità soprannaturali non particolarmente inclini al dialogo. Il nostro compito sarà quello di aiutare un gruppo di ragazzi a sopravvivere a questo incubo ad occhi aperti. Ogni azione compiuta dal nostro alter-ego scatenerà una serie di eventi che andranno a riverberarsi sugli altri membri dell'equipaggio, avvicinandoli e allontanandoli a turno dallo spettro (non solo figurato!) della morte in base alle decisioni assunte.

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori di Supermassive Games hanno inoltre confermato la presenza di diverse modalità parallele e complementari alla trama singleplayer di Man of Medan pubblicando dei video diari sulle funzioni Serata al Cinema in multiplayer, sulla Storia Condivisa in co-op locale e sulla modalità Curator's Cut.

L'uscita di Man of Medan è prevista per il sempre più prossimo 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un interessante approfondimento dedicato ai migliori videogiochi horror in uscita nel 2019, con una lista che comprende, naturalmente, il primo capitolo della Dark Pictures Anthology oltre a Blair Witch e ad altri titoli destinati a riempire di incubi le notti degli appassionati del genere.