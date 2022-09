Man of Medan e Little Hope su PS5 e Xbox Series X: aggiornamento gratis e nuovo capitolo

Bandai Namco ha annunciato che The Dark Pictures Anthology è ora disponibile anche in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, a partire da oggi Man of Medan e Little Hope possono essere aggiornati a costo zero con tante novità e migliorie tecniche.

Man of Medan è il titolo che ha dato il via alla The Dark Pictures Anthology, Little Hope è invece il secondo gioco dell'antologia horror d Supermassive. L'aggiornamento gratis include tante novità tra cui interfaccia migliorata e nuove opzioni di accessibilità:

Nuove impostazioni per difficoltà e avvisi QTE

Interfaccia e interazioni migliorate

Grafica delle moralità e trigger degli eventi aggiornati

Maggiore velocità della camminata

Nuove opzioni di accessibilità, come la dimensione dei sottotitoli

Bonus aggiuntivo per Man of Medan: un capitolo inedito (Flooded) che introduce un nuovo gameplay e nuove morti.

Una buona occasione per scoprire questa serie di racconti horror in vista del lancio di The Devil in Me, gioco che segna il finale della Stagione Uno di The Dark Pictures Anthology e in arrivo il 18 novembre. The Dark Pictures Anthology è sviluppata da Supermassive Games, autore di Until Dawn, Until Dawn Rush of Blood e del più recente The Quarry, titoli che hanno riscosso un buon successo tra gli appassionati di videogiochi a tema horror.