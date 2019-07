Man of Medan: meccaniche di gioco, multiplayer e molto altro nella replica del Q&A

Dopo aver provato in maniera approfondita Man of Medan, il primo capitolo della serie antologica Dark Pictures di Supermassive Games, il nostro Francesco Fossetti, in compagnia del prode Alessandro Bruni, ha condotto una sessione di Domande e Risposte sul canale Twitch di Everyeye durante la quale ha fugato tutti i dubbi degli spettatori.

Durante la diretta sono stati sviscerati numerosi argomenti, dalle meccaniche di gioco, che ricordano molto da vicino quelle che hanno reso celebre Until Dawn, alla modalità multiplayer cooperativa, che consentirà ai giocatori di vivere l'incubo in compagnia dei propri amici sia online, sia in locale. Se ve la siete persa, non temete: potete rimediare guardando la replica (caricata come d'abitudine sul canale Everyeye on Demand) che abbiamo allegato in apertura di notizia. Buona visione!

The Dark Picture Anthology: Man of Medan, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che decideranno di prenotarlo, otterranno l'accesso anticipato al Curator's Cut, una modalità - disponibile dopo i titoli di coda - con scene giocabili dal punto di vista degli altri personaggi, con nuove scelte e decisioni da intraprendere. La modalità verrà resa disponibile per tutti gli altri giocatori in un secondo momento. Se volete saperne ancora di più sul progetto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Man of Medan a cura di Francesco Fossetti e di guardare il resoconto video del press tour ad Amburgo.