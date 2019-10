Man of Medan è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Comprare un videogioco in sconto è da sempre uno dei piccoli piaceri della vita che un gamer si concede spesso. Il PlayStation Store in questo senso ci tenta con diverse proposte, ed oggi è stata aggiornata l'offerta della settimana, che è davvero spaventosa... in tutti i sensi.

Gli amanti dei videogiochi horror infatti saranno sicuramente contenti di sapere che da oggi fino al 10 ottobre, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, è in vendita con uno sconto del 33%. Vale a dire che ve lo portate a casa (si fa per dire, il gioco è in formato digitale) con 19.99 euro.

Si tratta del primo capitolo di un'antologia di titoli horror pubblicati da Bandai Namco, che nel complesso è stato abbastanza apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, nonostante qualche sbavatura. Il fatto che sia in offerta a due mesi dall'uscita potrebbe dunque invogliare chi ancora non l'avesse provato a dargli una chance.

Nel gioco il vostro personaggio, insieme ad altri quattro protagonisti, si ritroverà imbarcato su una nave fantasma nella quale si verificheranno strani e spaventosi eventi, e dovrà cercare di portare a casa la pellaccia. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Man of Medan.

Che ne pensate dell'offerta? Ne approfitterete? Ricordate che non si tratta dell'unico sconto attivo sul sito, anzi, nella nostra news dedicata trovate tutte le migliori offerte del PlayStation Store.