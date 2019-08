Man of Medan: preordina a prezzo scontato su Amazon e ricevi un contenuto bonus esclusivo!

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan uscirà il 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, avete dunque ancora poche ore per effettuare il preordine su Amazon.it a prezzo scontato e ricevere l'accesso anticipato ad un contenuto bonus esclusivo.

"Entra nel mondo di The Dark Pictures, una serie di giochi horror cinematografici realizzati per offrire una nuova e terrificante esperienza a cadenza regolare. Man of Medan è il primo gioco della Dark Pictures Anthology, e porterà l’horror sovrannaturale nel Sud del Pacifico. Cinque amici in vacanza escono in barca per immergersi e tentare di ritrovare un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Mentre la giornata volge al termine e una tempesta si avvicina, il loro viaggio si trasforma rapidamente in qualcosa di più sinistro. Chi di loro vivrà e chi di loro morirà? È tutto nelle tue mani. Puoi salvarli tutti?"

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan per PS4 e Xbox One è ora in vendita a 26.99 euro, effettuando il preordine i giocatori riceveranno l'accesso anticipato al DLC Curator's Cut (disponibile per tutti gratis da fine dicembre) che sbloccherà alcune cutscene, segreti e informazioni sulla storia.