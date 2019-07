Man of Medan: presentata in video la modalità Curator's Cut con percorsi alternativi

A un mese esatto dalla commercializzazione di Man of Medan, gli autori di Supermassive Games svelano in video la modalità Curator's Cut che permetterà agli utenti che si cimenteranno con le sfide horror del primo atto dell'epopea horror della Dark Pictures Anthology di imboccare percorsi alternativi.

Accessibile solo dopo aver completato la prima partita, la modalità Curator's Cut di Man of Medan darà agli utenti la possibilità di svelare nuove informazioni sulla trama del prossimo kolossal a tinte oscure di Bandai Namco.

Attingendo all'esperienza di Until Dawn, i ragazzi di Supermassive Games daranno così modo ai cultori di avventure horror di vivere un'esperienza completamente nuova ad ogni partita attraverso delle scelte e delle decisioni capaci di modificare la storia e svelare, così facendo, nuove porzioni del canovaccio narrativo.

Il filmato che campeggia a inizio articolo ci mostra appunto una scena da due diverse prospettive,la prima rappresentata da Brad e la seconda, legata al Curator's Cut, incentrata su suo fratello Alex. Questa modalità sarà disponibile sin dal lancio di Man of Medan, previsto per il 30 agosto, per tutti coloro che hanno deciso di effettuare il preordine del titolo, salvo poi essere messa a disposizione su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019 con un update scaricabile gratuitamente da chi acquisterà il gioco dopo la sua uscita. Su queste pagine trovate anche il video integrale con Fossa e Sabaku terrorizzati dalla Horror Experience di Man of Medan.