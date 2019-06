Man of Medan: il rating ESRB svela nuovi dettagli sulla storia horror

Sul portale ufficiale dell'ESRB è apparsa finalmente la scheda dedicata a Man of Medan. L'ente statunitense preposto alla certificazione e alla classificazione dei videogiochi, come è spesso avvenuto in questi casi, ci aiuta a svelare degli interessanti particolari sulla storia del nuovo horror di Supermassive Games.

Superato il già noto preambolo introduttivo che descrive il titolo come un'avventura survival-horror incentrata sulle peripezie vissute da un gruppo di cinque amici costretti a combattere per la propria vita dopo essere stati intrappolati a bordo di una nave flagellata dalle onde di una tempesta, l'ESRB entra nel dettaglio e rivela dei particolari riguardanti l'approccio splatter adottato dagli autori di Until Dawn per dare inizio alla loro ambiziosa Dark Pictures Anthology.

Stando all'ESRB, infatti, "i giocatori esploreranno ambienti interattivi e potranno scegliere di effettuare una varietà di azioni e di imboccare percorsi decisionali attraverso degli input a schermo. Alcune scelte condurranno a scene di intensa violenza: tra queste, ci saranno personaggi sparati alla testa da distanza ravvicinata, un uomo a cui viene tagliato l'orecchio, un personaggio pugnalato al petto con un coltello o la raffigurazione del corpo di un cadavere mentre viene mangiato dai topi. Gli utenti assisteranno anche a degli effetti di schizzi di sangue quando i personaggi verranno uccisi o feriti: il sangue si riverserà anche sul terreno e sotto i loro corpi stesi".

L'ente governativo americano non manca poi di sottolineare la presenza di frasi con allusioni a sfondo sessuale o inerenti delle sostanze stupefacenti, oltre all'utilizzo esteso di frasi ed esclamazioni scurrili.

Il festival dell'horror splatter (e delle frasi da marinaio) di Man of Medan avrà ufficialmente inizio il prossimo 30 agosto, con il lancio del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate un approfondimento di Gabriele Laurino con uno speciale dedicato al primo capitolo della Dark Pictures Anthology.