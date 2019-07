Man of Medan: secondo video in italiano sul personaggio interpretato da Shawn Ashmore

Bandai Namco e i ragazzi di Supermassive Games pubblicano la seconda parte della video intervista a Shawn Ashmore dedicata a Man of Medan: il famoso attore di X-Men, X2 e X-Men Conflitto Finale torna a raccontare le emozioni vissute interpretando Conrad nella nuova avventura horror degli autori di Until Dawn.

Dopo aver illustrato i motivi che lo hanno spinto ad abbracciare con entusiasmo questo progetto, Ashmore entra nello specifico della storia del primo capitolo della Dark Pictures Anthology e spiega che "mi hanno raccontato della nave infestata e tutto il resto. Ma c'è anche un elemento psicologico, qualcosa di spettrale che accomuna molte storie di fantasmi. Ciascun personaggio ha le proprie paure, che si manifestano in modi diversi".

L'approccio adottato da Supermassive Games per dipingere il quadro ludico e narrativo di Man of Medan trarrà ispirazione dalla migliore produzione videoludica, cinematografica e letteraria dell'orrore, o almeno questo è quanto suggerisce l'attore canadese dichiarando che "ci sono elementi della storia basati sui fantasmi, altri più in stile zombie. Insomma, l'avventura esplora diversi immaginari horror, e riesce a combinarli in modi molto interessanti".

Prima di lasciarvi al nuovo filmato di Man of Medan, ricordiamo a tutti gli appassionati di avventure horror che il primo atto della Dark Pitcures Anthology sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 30 agosto. Su queste pagine trovate anche un nostro speciale su Man of Medan a firma di Gabriele Laurino.