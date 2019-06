Man of Medan: Shawn Ashmore racconta il proprio personaggio nel nuovo video in italiano

Nel nuovo video diario di Man of Medan datoci in pasto da Bandai Namco Entertainment Europe, l'attore Shawn Ashmore ci racconta le emozioni vissute interpretando Conrad nel primo, attesissimo capitolo della Dark Pictures Anthology, la serie di avventure horror in sviluppo presso Supermassive Games.

L'intervista con l'attore incrociato sul grande schermo in kolossal sci-fi come X-Men, X2 e X-Men Conflitto Finale apre una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Man of Medan, traghettandoci all'interno delle sue grevi ambientazioni per tratteggiarne i contorni della trama.

A Shawn Ashmore e agli altri attori che presteranno il proprio volto e la voce ai personaggi di Man of Medan spetterà il compito di scrivere la storia interattiva di un'opera che, proprio come in Until Dawn, sarà pesantemente influenzata dalle azioni compiute dagli utenti, con scelte che si ripercuoteranno sullo stesso destino dei singoli membri del cast.

La commercializzazione di Man of Medan è prevista per il 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sulla Dark Pictures Anthology e sulle ambizioni nutrite dai Supermassive Games su questo progetto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale a firma di Gabriele Laurino.