Man Of Medan supera Astral Chain e Control e debutta al primo posto in Italia

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan debutta al primo posto della classifica italiana, superando altri due giochi molto attesi usciti nella stessa settimana, ovvero Astral Chain e Control, che occupano rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio.

Il nuovo gioco degli autori di Until Dawn ha riscosso un buon successo nel nostro paese (e non solo), degni di nota anche i risultati di Astral Chain e Control, per il resto non si segnalano nuove entrate in Top 10.

Classifica Italiana Settimana 26 agosto

THE DARK PICTURES MAN OF MEDAN ASTRAL CHAIN CONTROL FIFA 19 GRAND THEFT AUTO V CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION RED DEAD REDEMPTION 2 SUPER MARIO MAKER 2

La classifica dei tre giochi più venduti in Italia nel 2019 vede al momento FIFA 19 al primo posto seguito da Grand Theft Auto V e Crash Team Racing Nitro Fueled, che spodesta così Resident Evil 2, Kingdom Hearts III e The Division 2. Vedremo cosa accadrà la prossima settimana con l'uscita di eFootball PES 2020, Gears 5, Borderlands 3 e Daemon x Machina durante la settimana appena iniziata.