Man of Medan: Supermassive illustra il programma dei prossimi titoli horror

La pubblicazione del video di annuncio della data di uscita di Man of Medan offre all'amministratore delegato di Supermassive Games, Pete Samuels, lo spunto per discutere con i curatori del PlayStation Blog dei piani della compagnia per il lancio degli altri capitoli della Dark Pictures Anthology.

Il boss della casa di sviluppo britannica artefice del successo dell'avventura horror Until Dawn ha così spiegato che "ci siamo impegnati per lanciare due giochi in un lasso di tempo di 12 mesi. Lo sviluppo dei primi tre è ben avviato, mentre per il quarto e il quinto siamo in una fase piuttosto avanzata se guardiamo la cosa da una prospettiva narrativa".

Stando però a Samuels, la compagnia avrebbe intenzione di esplorare l'intero arco delle esperienze ludiche a tinte oscure attraverso la realizzazione di ulteriori progetti da far rientrare nella Dark Pictures Anthology che debutterà presto con Man of Medan. Il CEO di Supermassive spiega infatti che "abbiamo anche delle idee per il sesto, il settimo e l'ottavo titolo! Tra quelli già in sviluppo e gli altri che speriamo di fare in seguito, contiamo di coprire altri 39 sottogeneri di avventure horror che abbiamo identificato! Non potremmo essere più eccitati".

Man of Medan è previsto in uscita per il 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, così come approfondito da Gabriele Laurino nel suo speciale sul primo atto della Dark Pictures Anthology, ci vedrà interpretare cinque giovani americani salpati a bordo di una nave per cercare un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Colti di sprovvista da una tempesta, il viaggio dei ragazzi si trasformerà in un incubo e, proprio come in Until Dawn, le nostre azioni determineranno le sorti dei singoli giovani.