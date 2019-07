Man of Medan: svelati i requisiti di sistema della versione PC

A circa un mese e mezzo dal lancio di Man of Medan, primo episodio della serie antologica Dark Pictures, i ragazzi di Supermassive Games hanno reso noti i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del gioco.

Ad una prima occhiata appaiono piuttosto accessibili e perfettamente alla portata della maggior parte dei PC attrezzati per giocare attualmente in circolazione. Preparatevi tuttavia a fare spazio sull'hard disk, dal momento che Man of Meda occuperà ben 80GB di spazio! Ecco a voi i requisiti nel dettaglio:

Minimi

OS: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Spazio libero: 80 GB

Raccomandati

OS: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600

Memory: 8 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 11

Spazio libero: 80 GB

Cosa ve ne pare? La vostra macchina da gioco è pronta per accoglierlo? Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 30 agosto anche su PlayStation 4 e Xbox One. L'avventura potrà essere affrontate anche in modalità multiplayer cooperativa, sia in locale (fino a 5 giocatori) che online (per 2 partecipanti). Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Man of Medan curata dal nostro Francesco Fossetti, che è volato fino ad Amburgo per provarlo, e di guardare l'originale resoconto video del press tour.