Man of the Match: il nuovo gioco di calcio gratis rivoluzionario ispirato a Libero Grande

Nel corso degli ultimi giorni non si sta parlando solo delle ultime novità a tema EA Sports FC 24, poiché pare che il mondo dei simulatori calcistici si stia preparando ad accogliere un nuovo ed interessante competitor, ossia Man of the Match.

Se questo nome non vi dice assolutamente nulla, non c’è alcunché di cui preoccuparsi. Il progetto è stato infatti annunciato solo qualche giorno fa, ma ha avuto una certa risonanza fra gli appassionati dello sport per via delle promesse fatte dal team di sviluppo, che parla di un’esperienza totalmente diversa dai soliti giochi di calcio ai quali siamo abituati.

Un gioco di calcio rivoluzionario?

Il progetto è stato annunciato solo qualche giorno fa, ma ha avuto una certa risonanza fra gli appassionati dello sport per via delle promesse fatte dal team di sviluppo, che parla di un’esperienza totalmente diversa dai soliti giochi di calcio ai quali siamo abituati. A differenza di UFL, che vuole introdursi nel mercato e sfidare direttamente i due colossi di EA e Konami, Man of the Match punta a rivoluzionare il concetto di simulatore calcistico. Una volta avviato il gioco, che dovrebbe arrivare su PC e console, il giocatore deve scaricare una companion app per lo smartphone che si avvale di una tecnologia avanzata per la scansione dei volti: andrà quindi inquadrato il viso da ogni angolatura per far sì che venga creato un alter ego digitale che sarà il solo protagonista di questo viaggio.

Avete capito bene, la vostra controparte videoludica sarà l’unico personaggio di cui potrete avere il totale controllo: in Man of the Match non si deve necessariamente indossare un paio di scarpini e scendere in campo, ma si può anche decidere di restare in panchina per svolgere il ruolo di allenatore e dirigere il match. L’aspetto per certi versi più curioso di Man of the Match è il modo in cui sono strutturate le partite. Qui non ci si potrà sedere sul divano in base alla propria preferenza, ma le sfide si terranno seguendo un calendario ben preciso e coinvolgeranno 24 giocatori: ogni squadra avrà 11 elementi più un allenatore, anch’esso rappresentato da un utente in carne ed ossa che si dedicherà esclusivamente a fornire indicazioni, a gestire le tattiche e ad assicurarsi che i suoi allievi abbiano la meglio sul team avversario.

Gavetta virtuale

Sebbene le informazioni sul gameplay, che sembra avere un’impostazione simile a quella dell’iconico Libero Grande, siano del tutto inesistenti, almeno per ora, gli sviluppatori hanno fornito qualche dettaglio relativo alle squadre e alle leghe. Pare che ogni paese avrà il suo campionato e ci saranno persino le nazionali. Ad essere poco chiaro è il modo in cui si potranno creare i club minori, quelli da cui partiranno tutti per poi tentare una scalata verso il trionfo. Non è sbagliato parlare di gavetta e di successo, poiché Man of the Match non è solo un prodotto che verrà distribuito secondo il modello free to play, ma si presenta come un titolo earn to play.

Gli sviluppatori non sono scesi troppo nel dettaglio sulle modalità attraverso le quali gli atleti virtuali potranno guadagnarsi lo stipendio, ma ad un certo punto dell’unico video dedicato alle meccaniche di gioco si parla di biglietti per accedere allo stadio virtuale e assistere ai match. Da una parte si cita la possibilità che coach e giornalisti decidano di utilizzare tale sistema per poter vedere la partita, ma non escludiamo che possa esservi un modo per pagare un ticket e fare da spettatore al match. Un sistema simile potrebbe contribuire anche a rendere possibile il modello di business, che sembra voler fare di tutto per non ricorrere alle classiche microtransazioni. Magari gli introiti saranno generati dai biglietti e da altri acquisti che non avranno nulla a che vedere con la progressione, che immaginiamo possa essere legata a fasi di allenamento single player. L’unica certezza è che non ci saranno pacchetti da aprire. Il video in cui uno degli sviluppatori descrive brevemente il funzionamento di Man of the Match si chiude anche con un’avvelenatissima critica a Ultimate Team.

L’autore attacca - senza fare nomi - EA Sports, affermando che l’azienda tratta i suoi utenti come se fossero portafogli e ogni anno affina il gameplay non per creare un’esperienza perfetta, ma per generare frustrazione e spronare ad acquistare nuovi pacchetti nel negozio. Insomma, in un modo o nell’altro il gioco, previsto per il 2025, farà parecchio discutere e sarà interessante scoprire non solo il suo funzionamento nel dettaglio, ma anche come verrà accolta dagli utenti un’esperienza così distante dai pilastri del genere. In ogni caso non mancherà molto alla resa dei conti, visto che la campagna Kickstarter aprirà a breve e ciò ci fornirà già qualche spunto su come verranno accolte le promesse dello studio.