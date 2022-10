No Man's Sky 4.0: disponibili la versione Switch e l'update gratis Waypoint

Come promesso da Hello Games, quella di oggi è stata una giornata particolarmente importante per il suo No Man's Sky. Oltre al debutto ufficiale su Nintendo Switch, il titolo ambientato nello spazio ha anche ricevuto un importante aggiornamento gratuito che lo porta alla versione 4.0.

Waypoint, questo è il nome del content update gratis, porta con sé un'ampia gamma di novità che migliora l'esperienza di gioco di tutti i possessori di No Man's Sky. Oltre ad aggiungere un sistema di salvataggio automatico che andrà ad affiancare quello manuale, l'aggiornamento permette ai giocatori di inviare un razzo verso una stazione spaziale e vendere in maniera automatica i beni senza doversi spostare dal suolo di un qualsiasi pianeta. Non meno importante è il lancio delle partite personalizzate, così che gli utenti possano creare il loro mondo di gioco con un set di regole plasmato sulle loro esigenze. Waypoint modifica anche l'aspetto dell'interfaccia dell'inventario e introduce ufficialmente il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) su PC, così da avere un boost delle prestazioni.

Hello Games ha inoltre dato il via ad una nuova campagna di Twitch Drops, confermando che la versione Switch permette ai giocatori di sbloccare ricompense uniche dai colori che ricordano quelli dei Joy-Con della console Nintendo.

Prima di lasciarvi ai trailer di Waypoint e della versione Switch, vi ricordiamo che Hello Games non intende aggiungere microtransazioni in No Man's Sky.